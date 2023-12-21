Омский симфонический оркестр даст 10 концертов в Китае

Омский симфонический оркестр, известный за рубежом как Сибирский симфонический оркестр, даст серию концертов в Китае.



Коллектив даст десять концертов в разных городах Китая.



Гастроли стартуют 24 декабря. Первый концерт пройдет в Даляньском Большом театре района развития Даляня. Ту продолжат выступления в Чанчуне, Муданьцзяне, Ханьдане, Сиане, Шицзячжуане, Ухане, Наньчане, Сямэне, Шэньчжэне.



«Мы видели фотографии площадок, где будет выступать оркестр. Это красивейшие концертные залы на 3–5 тысяч слушателей. Гастрольная карта довольно обширная. Необходимо было решить множество организационных вопросов, чтобы эти гастроли стали возможными. В Китае огромное внимание уделяется музыкальному образованию. Там уверены, что музыка нужна человеку как воздух. Музыкантов отличает высокий уровень исполнительского искусства, публику — высокая культура восприятия. Немало средств вкладывается в концерты и фестивали. Поэтому даже в небольших населенных пунктах Китая великолепные залы. Для нас большая радость ехать в страну с большим слушательским опытом, и самое главное, гастроли — это новая энергетика и обратная связь», — рассказала директор Омской филармонии, заслуженный деятель культуры Омской области Ирина Лапшина.



В Китае коллектив представит новогоднюю праздничную программу из русской классики и произведений венских композиторов. В программу войдут Увертюра к опере «Руслан и Людмила» Глинки, Антракт из балета «Раймонда» Глазунова, «Половецкие пляски» Бородина, Фантазия «Ночь на Лысой горе» Мусоргского, а также произведения «венского короля вальсов» Иоганна Штрауса, увертюра к оперетте Франца фон Зуппе «Легкая кавалерия» и праздничная весенняя увертюра китайского композитора Ли Хуаньчжи.



На гастроли в Китай отправится более 80 артистов оркестра.









Фото: пресс-служба Омской филармонии