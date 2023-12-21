Студенты-реставраторы из Донбасса прошли стажировку в Москве на базе колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга «26 КАДР», передает пресс-служба Мосгорнаследия.



Сообщается, что стажировку прошли 200 студентов Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.



Студенты дистанционно прошли курс лекций, после чего приехали в Москву для отработки практических навыков и сдачи квалификационного экзамена.



«Одна из главных задач прошедшей стажировки — дать молодым талантам возможность узнать о разных аспектах выбранной профессии. Лучше всего это удается сделать на практике, с погружением в реальную работу, но под присмотром наставников. Специалисты с многолетним стажем всегда охотно делятся опытом, а ребята уже обдумывают, как применить полученные знания в будущем и готовятся восстанавливать объекты культурного наследия на своих территориях», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.



Программа стажировок для студентов-реставраторов из Донбасса стартовала летом по итогам личного приема ректора Донбасской национальной академии строительства и архитектуры Николая Зайченко мэром Москвы Сергеем Собяниным.



Первый поток прошел обучение в сентябре, второй и третий — в октябре и ноябре. В рамках стажировки ребята узнали об истоках реставрации, познакомились с ведущими современными технологиями, пообщались с более опытными коллегами.



В программу стажировки вошло также посещение объектов культурного наследия, в числе которых Дом культуры ГЭС-2, Северный речной вокзал.









Фото: пресс-служба Мосгорнаследия