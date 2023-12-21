Роскосмосу предложили учредить премию в области культуры

«Есть предложение к госкорпорации "Роскосмос" — пожалуйста, учредите премию Роскосмоса в области культуры и искусства», — приводит агентство слова Котловой на пресс-конференции, посвященной старту проекта «Два Гагарина».По мнению Людмилы Котловой, учреждение новой премии мотивирует большое количество творческих людей.Культурно-просветительский проект «Два Гагарина» посвящен двум знаковым юбилеям предстоящего года — 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина и 195-летию со дня рождения родоначальника русского космизма Николая Федорова.