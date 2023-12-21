Журнал «КиноРепортер» составил топ киноцитат 2023 года

Журнал «КиноРепортер» составил топ цитат из кинокартин и мультфильмов 2023 года.



В список вошли лучшие цитаты, полюбившиеся читателям журнала.



Генеральный директор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева отметила, что качество киносценариев постоянно растет.



«Уходящий год подарил нам множество ярких киноцитат, которые "ушли в народ", стали крылатыми выражениями. Фразы, получившие, по нашим данным, наибольшую популярность в 2023-м, мы решили представить в качестве особо примечательных итогов года», — отметила Мария Лемешева.



Лидирующие позиции достались фразам из фильма «Вызов» Клима Шипенко. Отмеченные фразы из премьеры: «В космос случайных людей не отправляют»; «Не заставляйте меня ломать человеку жизнь, когда есть шанс этого не делать»; «Там, где есть русская женщина, всегда есть притяжение». Картина «Вызов» на ежегодной премии «Событие года» удостоена Гран-при в номинации «Проект года», а исполнительница главной роли Юлия Пересильд победила в номинации «Лучшая актриса».



Другим проектом, отмеченным экспертами и читателями журнала за меткость слова, стал драматический сериал «Балет» Евгения Сангаджиева. Он подарил зрителям свою подборку цитат: «В каждом из нас живут свои страхи»; «Разрешите себе жить, не соблюдая инструкций» и об искусстве: «Танец — это способ преодолеть свои границы и стать лучше... возможность ощутить свободу и радость... способ погрузиться в другой мир и забыть о реальности», «Живой театр освобождает сознание от тела и отправляет в путешествие».



Еще одним проектом, отмеченным журналом, стал сериал Федора Бондарчука «Актрисы» по сценарию Паулины Андреевой. Он запомнился фразами: «Все актрисы — дети, которые не хотят взрослеть»; «Актриса — это роль, которую играешь каждый день»; «Актриса должна быть готова на все, даже на то, чтобы стать жертвой своего таланта»; «По-настоящему хорошая актриса — это, в сущности, невидимка»; «Актриса — это искусство создания иллюзии».



В топ также вошли цитаты из сериала «Плейлист волонтера» Максима Свешникова, «Кибердеревня» Сергея Васильева, «Повелитель ветра» Игоря Волошина, «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» «Квартета И», «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова, «Я хочу! Я буду!» режиссера и сценариста Павла Воронина, «Дыхание», режиссера Романа Каримова, «Поехавшая», режиссера Антона Маслова, «По щучьему велению» режиссера Александра Войтинского, «Дух Байкала» режиссера Михаила Расходникова, «Бери да помни» режиссера Байбулата Батуллина.









Фото: журнал "КиноРепортер"