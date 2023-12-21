Объявлены номинанты премии Гильдии киноведов и кинокритиков СК России

Стали известны номинанты премии Гильдии киноведов и кинокритиков СК России.



Церемония награждения лауреатов пройдет 25 декабря в Белом зале Центрального Дома кинематографистов.



Премия Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России в области аудиовизуального творчества, исследования искусства экрана и художественной критики присуждается по итогам календарного года с целью поощрения лучших достижений в сфере отечественного кино, исследования кинематографа в целом.



В число номинантов в категории «Лучший игровой фильм» вошли проекты «1993» режиссера Александра Велединского, «Первая любовь» режиссера Светланы Проскуриной, «Снегирь» режиссера Бориса Хлебникова, «Чума» режиссера Дмитрия Давыдова.



На звание лучшего режиссера претендуют Александр Велединский («1993»), Дмитрий Давыдов («Чума»), Светлана Проскурина («Первая любовь»), Андрей Смирнов («За нас с вами»).



Полный список номинантов доступен на сайте Союза кинематографистов России.









Фото: Союз кинематографистов России