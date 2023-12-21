Американские компании Warner Bros Discovery и Paramount Global могут объединиться, пишет Variety.



По информации издания, в минувший вторник, 19 декабря, прошла встреча генерального директора Paramount Global Боба Бакиша и главы Warner Bros Discovery Дэвида Заслава.



Сообщается, что руководители встретились в штаб-квартире Paramount в Нью-Йорке для переговоров о возможном слиянии.



Издание сообщило, что Заслав также провел встречу с президентом National Amusements Шари Редстоуном, компания которого владеет контрольным пакетом акций Paramount Global.



Статус переговоров оценивается как предварительный. Издание отмечает, что, если сделка состоится, компании объединят свои медиаактивы, в частности платформы Max и Paramount+, что позволит им лучше конкурировать с Netflix, Hulu и Disney+.









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