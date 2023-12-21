По словам руководителя, у «Союзмультфильма» в настоящее время в производстве одновременно 12 сериалов, однако студия не может рассчитывать на существенную прибыль без крупных зарубежных сделок.По данным газеты, главной целью студии является китайское телевидение и параллельное налаживание сотрудничества с ЮАР, Латинской Америкой, Ближним Востоком и Азией.«Если бы у нас был российский рынок в совокупности с КНР, азиатским, Ближним Востоком, нам бы хватило заработка, но мы пока еще в начале пути, хотя уже заключено довольно много сделок с Таиландом, Вьетнамом, Брунеем, Мьянмой, Сингапуром. Есть успехи на ближневосточном направлении, где сериалы "Союзмультфильма" с декабря стартуют на крупнейших платформах и телеканалах. Но главного рынка — Китая — нет в том смысле, чтобы выйти в прокат или сериалу попасть на их федеральный телеканал. Мы продали пять наших сериалов на онлайн-платформы Китая. Но цель — попасть на канал типа CCTV Kids, аналог нашей "Карусели"», — приводит издание слова Слащевой.Юлиана Слащева отметила, что «Союзмультфильму» приходится конкурировать с Disney, которая так же стремится выйти на китайский рынок.