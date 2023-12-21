Министр культуры приняла участие в акции «Елка желаний»

Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в новогодней акции «Елка желаний».



«Это замечательный добрый проект, благодаря которому исполняются мечты ребят из разных городов страны», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Ольга Любимова рассказала, что выбрала два желания на елке в Правительстве России.



«Девятилетняя Маргарита из Ульяновска хочет поехать в лагерь "Артек" и 13-летняя Инга из Салехарда мечтает побывать в цирке братьев Запашных. Новый год — это время, когда заветные желания должны сбываться. С радостью помогу девочкам осуществить их», — говорится в сообщении.









Фото: пресс-служба Минкультуры России