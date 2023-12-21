Фонд кино завершил отбор заявок второй волны программы «Автор»

Фонд кино завершил отбор участников второй волны программы «Автор».



В стипендиальной программе утверждено семь сценарных заявок.



«Фондом кино завершена процедура отбора на участие во второй волне 2023 года социальной отраслевой программы поддержки сценаристов "Автор", по результатам проведения которой было утверждено семь сценарных заявок соответствующих стипендиатов», — говорится в сообщении Фонда.



В число заявок, прошедших отбор, вошли проекты «Бегущий в темноте» Анны Бронниковой, «Побег с Земли» Дмитрия Крылосова, «Принц» Олега Курочкина, «Вычеркнутая» Кирилла Кучинского и другие.









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