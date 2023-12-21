Фонд кино завершил отбор заявок второй волны программы «Автор»

Гости театра смогут увидеть театр и его закулисье глазами творческих работников, пройдут маршрутами,...
Показы пройдут на Новой сцене театра 21 и 22 декабря.
В продолжении картины сюжет разворачивается вокруг избалованной девушки Кати.
В экспозицию войдут материалы из фондов музея, в том числе 50 документов.
Короткометражный фильм про Чебурашку показали на светской премьере «Холопа 2».
В стипендиальной программе утверждено семь сценарных заявок.
Гости театра смогут увидеть театр и его закулисье глазами творческих работников, пройдут маршрутами,...
Показы пройдут на Новой сцене театра 21 и 22 декабря.
В продолжении картины сюжет разворачивается вокруг избалованной девушки Кати.
В экспозицию войдут материалы из фондов музея, в том числе 50 документов.
Короткометражный фильм про Чебурашку показали на светской премьере «Холопа 2».
Выставочный проект приурочен к 95-летию со дня рождения мастера.
Артист скончался в Улан-Удэ.
Призовые места отошли десяти исполнителям.
Итоги года были подведены на пресс-конференции в ТАСС. ...
Театр балета имени Якобсона приехал в Таиланд с гастролями.
Выставка «Тау, Сеп / Спасибо, Сеп» посвящена творческому осмыслению повседневности удмуртской деревн...
Певец и композитор возобновил творческую деятельность после удаления тромба.
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Произведения современных поэтов прозвучат на сцене театра в день его рождения, 23 апреля.
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Премьеры приурочены к 225-летию со дня рождения русского поэта.
Фестиваль пройдет в Москве летом 2024 года.
Бронзовый макет скульптора Валерия Гращенкова устанавливают в городском саду.
21.12.2023