Московский Губернский театр подготовил праздничную программу к своему 10-летию

Московский Губернский театр 12 января проведет мероприятия в честь своего 10-летия.



Гости театра смогут увидеть театр и его закулисье глазами творческих работников, пройдут маршрутами, по которым ежедневно ходят артисты, театральные художники и режиссеры, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.



«Попасть на мероприятия можно по предварительной регистрации. Ну а просто побродить по зрительскому фойе, выпить кофе и сделать памятные фото в арт-локациях с персонажами спектаклей сможет любой желающий», — говорится в сообщении.



В программу, посвященную празднованию юбилея, войдут также мастер-классы, тренинги по хореографии, вокалу, сценической речи, пластике, мастерству актера, основам художественной фотографии, созданию видеороликов, встреча с Губернаторским оркестром, музыкантами и дирижерами в оркестровой студии.



В завершении состоится торжественный вечер, в котором примут участие друзья театра, деятели культуры, руководители московских театров, режиссеры, актеры театра и кино.



«Команда у нас собралась замечательная. В репертуаре постановки в самых разных жанрах и формах, от классики до современной драматургии, музыкальные спектакли, постановки для детей. И все же самое важное — о чем мы говорим со зрителем, который к нам приходит. Губернский театр — это сочетание современности и классики, театр, который не провоцирует, не эпатирует публику, а говорит на вечные темы, о том, что волнует всех. В свой юбилей мы решили открыть двери нашего театрального дома для всех желающих. Надо только успеть зарегистрироваться, вся программа скоро появится на сайте театра. А к вечернему торжеству мы готовим сюрприз, который покажем на большой сцене», — рассказал художественный руководитель театра Сергей Безруков.









Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области