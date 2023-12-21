Театр имени Вахтангова представит премьеру спектакля «Повесть о Сонечке»

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова анонсировал премьеру спектакля Владислава Наставшева «Повесть о Сонечке» по одноименному произведению Марины Цветаевой, передает пресс-служба театра.



Показы пройдут на Новой сцене театра 21 и 22 декабря.



В театре сообщили, что режиссер постановки Владислав Наставшев, впервые приглашенный на постановку в Театр имени Вахтангова, является и автором сценографического решения спектакля, которое создано в соавторстве с Валерией Барсуковой, и музыкального оформления, созданного вместе с Иваном Лубенниковым. Над постановкой также работали художник по костюмам Майя Майер, художник по свету Руслан Майоров, хореограф Екатерина Миронова.



В спектакле задействованы трое актеров — заслуженная артистка России Евгения Крегжде, Ксения Трейстер и Константин Белошапка.



«"Повесть о Сонечке" — густой, очень плотный текст. Общественные потрясения становятся для Цветаевой своеобразным катализатором. Сумасшедшая энергия обновления, которой буквально пропитан воздух, дает ей силы, темы, новый язык. О ком бы ни писала Марина Цветаева, она как большой поэт писала о себе. Примеривала на себя чужие жизни, разные роли. Ее проза, соединенная с реалиями жизни, полна магии, которая завораживает», — рассказал о спектакле режиссер.









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