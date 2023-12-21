В РНБ откроется выставка к 350-летию Александра Меньшикова

В Российской национальной библиотеке (РНБ) 21 декабря откроется выставка «Меньшиков-350.



Светлейший подвижник: взлет и падение». Проект посвящен приближенному Петра I. В экспозицию войдут материалы из фондов музея, в том числе 50 документов.



«Личность Александра Меншикова до сих пор вызывает большой интерес у историков, продолжая оставаться в центре дискуссий. Кто Меншиков по происхождению? Каков его реальный вклад в свершения Петровской эпохи? Правдивы ли предъявленные ему обвинения? Ответы на вопросы — в манускриптах из фондов отдела рукописей РНБ», — говорится в сообщении РНБ.



На выставке впервые будут представлены письма Меньшикова за 1704-1717 годы из архива князя Григория Волконского. В число экспонатов войдут патент на чин капитана, который Меньшиков жаловал офицеру английского флота от своего имени.



Разделы выставки посвящены началу карьерного взлета князя, его вкладу в строительство и деятельности на посту первого генерал-губернатора Санкт-Петербурга.

Вернисаж дополнит дефиле участников клубов исторической реконструкции, которые представят женские и мужские платья времен первого российского императора.



Выставка будет работать до конца 2024 года.









Фото: РНБ