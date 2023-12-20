Продолжение «Чебурашки» выйдет в прокат 31 декабря 2025 года

Продолжение фильма «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко выйдет на больших экранах 31 декабря 2025 года. Об этом объявили на светской премьере картины «Холоп 2».





Перед показом комедии режиссера Клима Шипенко зрителям впервые представили короткометражку про Чебурашку «Выходной», которая предваряет вторую часть фильма. Создатели картины ранее анонсировали работу над проектом. В финале десятиминутного фильма на экране появилась дата премьеры — 31 декабря 2025 года.





«Какой же Новый год без подарков? И мы сегодня хотим представить от всех партнеров — от Сбера, от «Союзмультфильма», телеканала «Россия-1», Yellow, Black and White, — представить вам маленький подарок перед фильмом, это маленький сюрприз», — анонсировал спецэпизод «Чебурашки» продюсер Эдуард Илоян.





Напомним, первая часть семейного фильма вышла в прокат 1 января 2023-го. «Чебурашка» стал самой кассовой лентой за всю историю отечественного проката. Главные роли сыграли Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.









Фото: YouTube