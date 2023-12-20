Выставка о режиссере Виталии Мельникове открылась на «Ленфильме»

Выставка «Жизнь – кино» о жизни и творчестве режиссера и народного артиста РСФСР Виталия Мельникова (1928-2022) открылась на киностудии «Ленфильм». Проект организован при поддержке Минкультуры России и приурочен к 95-летию со дня рождения кинематографиста.





Экспозицию создали на основе материалов киностудии и личного архива семьи режиссера, передает ТАСС . Историк кино Александр Поздняков на открытии выставки сказал, что название выставки очень удачно.





«Для Виталия Вячеславовича Мельникова вся жизнь была кинематографом, и его кинематограф - это его жизнь. Он как погрузился молодым человеком в это искусство, так и до конца, до последних дней своих он творил», — отметил эксперт.





По его словам, все, что создал Мельников – это яркая, незабываемая страница истории отечественного кино.





Замдиректора департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Фричинская отметила, что уникальность режиссера заключалась в создании фильмов, где сочеталась истинная народность и невероятная глубина каждого образа. Режиссер, сценарист и оператор Дмитрий Долинин, актриса Людмила Зайцева и другие также поделились воспоминаниями о Мельникове в рамках открытия выставки. Завершился вечер показом отреставрированной версии фильма «Мама вышла замуж».









Фото: YouTube