Умер заслуженный артист России Сергей Рыжов

Заслуженный артист России, актер театра, кино и телевидения Сергей Рыжов ушел из жизни 20 декабря. Об этом сообщил Государственный русский драматический театр имени Бестужева (Улан-Удэ).





Будущий актер родился в 1944 году. Творческая деятельность Рыжова началась в 1969-м. Актер служил Приморскому ТЮЗу, Семипалатинскому театру драмы имени Достоевского, Лысьвенскому городскому драмтеатру. В 1977 году стал артистом Бурятского русского драмтеатра в Улан-Удэ.





На экране он появлялся в сериале ТНТ «Бонус», в монгольской ленте «Большая рыба», монгольско-российском «Последнем вожде» и других проектах. Супруга Рыжова – народная артистка России Нина Туманова.





Отпевание и прощальная церемония пройдут в Одигитриевском соборе 23 декабря в 13:30. Сергея Рыжова похоронят на Аллее Славы Южного кладбища Улан-Удэ.









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