В Курске объявили призеров фестиваля военно-патриотической песни «Щит и меч»

Победителей фестиваля военно-патриотической песни «Щит и меч» объявили в Курске. Мероприятие посвятили памяти погибших сотрудников органов государственной безопасности.





В 2023 году за победу боролись 120 солистов и коллективов. На гала-концерте выступили лучшие, выбранные по итогам заочного отбора. Одна из призеров Екатерина Попова рассказала, по какому критерию выбирала композицию.





«Она патриотическая, на военную тематику, немного лирическая. Главный критерий — это душевность песен. Песня должна западать глубоко в сердце и находить там отклик», — поделилась она с корреспондентом «Вести — Курск».





Обладательницы призового места Юлия Гончарова и Марина Пашкова из Кореневского района выбрали композицию современного автора «Возвращайтесь». Гран-при забрала Светлана Саакян. Специальный приз получил Николай Кудинов с авторской песней о взводе Романовского. Всего жюри рассмотрели более 120 видеороликов.









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