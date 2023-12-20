Глава Росгосцирка Сергей Беляков назвал 2023 год рекордным для отрасли

Более 2500 мероприятий провели 30 цирков Российской государственной цирковой компании в 2023 году. Об этом рассказал глава ФКП «Росгосцирк» Сергей Беляков на пресс-конференции в ТАСС.





Эксперты и деятели культуры также приняли участие во встрече с журналистами, на которой подвели итоги уходящего года. Лидеры цирковой отрасли обсудили достижения и перспективы, текущие производственные задачи и реализацию социальных инициатив, а также международные проекты.





Сергей Беляков назвал уходящий год рекордным по многим причинам. Уникальные цирковые шоу посмотрели более 3 миллионов зрителей. Большая работа проведена компанией и в новых регионах. В 2023 году прошли масштабные гастроли в ЛДНР, где состоялось 170 представлений, которые посетили более 200 тысяч зрителей. Вырученные от продажи билетов средства остались в регионах и пойдут на восстановление цирков Луганска и Донецка.





Фестивали Росгосцирка онлайн посмотрели 23,3 миллиона человек. Каждый взрослый житель страны смог «прикоснуться» к цирковому фестивальному движению в России.









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