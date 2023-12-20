Глава Росгосцирка Сергей Беляков назвал 2023 год рекордным для отрасли

Глава Росгосцирка Сергей Беляков назвал 2023 год рекордным для отрасли

20.12.2023

Более 2500 мероприятий провели 30 цирков Российской государственной цирковой компании в 2023 году. Об этом рассказал глава ФКП «Росгосцирк» Сергей Беляков на пресс-конференции в ТАСС.

Эксперты и деятели культуры также приняли участие во встрече с журналистами, на которой подвели итоги уходящего года. Лидеры цирковой отрасли обсудили достижения и перспективы, текущие производственные задачи и реализацию социальных инициатив, а также международные проекты.

Сергей Беляков назвал уходящий год рекордным по многим причинам. Уникальные цирковые шоу посмотрели более 3 миллионов зрителей. Большая работа проведена компанией и в новых регионах. В 2023 году прошли масштабные гастроли в ЛДНР, где состоялось 170 представлений, которые посетили более 200 тысяч зрителей. Вырученные от продажи билетов средства  остались в регионах и пойдут на восстановление цирков Луганска и Донецка.

Фестивали Росгосцирка онлайн посмотрели 23,3 миллиона человек. Каждый взрослый житель страны смог «прикоснуться» к цирковому фестивальному движению в России.


Фото: Pixabay.com