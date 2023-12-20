Артисты из России впервые представили балет «Щелкунчик» в Бангкоке

20.12.2023

Артисты из России впервые представили балет «Щелкунчик» в Бангкоке
Артисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона впервые привезли «Щелкунчика» в Бангкок. Представление состоялось в рамках гастролей в Таиланде.

Публика Бангкока тепло встретила российских балерин и танцовщиков, которые поразили ее своим мастерством исполнения сложнейших партий на фоне мультимедийных декораций, передает ТАСС. Руководитель промоутерской компании Art of Events Александр Нахапетов назвал бесценным опыт организации гастролей артистов из России. По его словам, сначала планировалось сделать классическую постановку с декорациями. Однако когда выяснилось, что есть сложности с транспортировкой, поставили экраны.

«Это сложное техническое решение», — сказал он в беседе с журналистами.

Нахапетов также отметил важность укрепления культурных связей России со странами Юго-Восточной Азии. В дальнейшем планируется организация гастролей не только в Таиланде, добавил руководитель промоутерской компании.


Фото: Pixabay.com