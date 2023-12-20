Артисты из России впервые представили балет «Щелкунчик» в Бангкоке

Артисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона впервые привезли «Щелкунчика» в Бангкок. Представление состоялось в рамках гастролей в Таиланде.





Публика Бангкока тепло встретила российских балерин и танцовщиков, которые поразили ее своим мастерством исполнения сложнейших партий на фоне мультимедийных декораций, передает ТАСС . Руководитель промоутерской компании Art of Events Александр Нахапетов назвал бесценным опыт организации гастролей артистов из России. По его словам, сначала планировалось сделать классическую постановку с декорациями. Однако когда выяснилось, что есть сложности с транспортировкой, поставили экраны.





«Это сложное техническое решение», — сказал он в беседе с журналистами.





Нахапетов также отметил важность укрепления культурных связей России со странами Юго-Восточной Азии. В дальнейшем планируется организация гастролей не только в Таиланде, добавил руководитель промоутерской компании.









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