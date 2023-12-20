В Нижнем Новгороде открылась выставка предметов из Народного музея исчезнувших деревень

Выставка «Тау, Сеп / Спасибо, Сеп» открылась в нижегородском центре современного искусства «Арсенал». Проект посвящен деревне Сеп в Удмуртии.





В экспозицию вошли предметы из Народного музея исчезнувших деревень, изделия из глины, текстиля и аудиозаписи экспедиционной деятельности, передает ТАСС . Проект посвящен творческому осмыслению повседневности удмуртской деревни, ритма ее жизни и философии быта.





«В деревне Сеп последние несколько лет происходили активные культурные процессы, все это работало через актуализацию того культурного наследия, которое сами же жители и находили, поднимали, сами участвовали в экспедициях, находили какие-то песни, сказки, былички», — поделилась с агентством начальник отдела выставочных проектов Волго-Вятского филиала ГМИИ имени Пушкина («Арсенал») Дарья Ткачева.





По ее словам, придумывалось, как все это снова сделать интересным и понятным. В результате появлялось много разных вещей, начиная от детских рисунков и глиняных фигурок, заканчивая произведениями художников, которые приезжали в деревню в арт-резиденции.





На выставке представлен разрозненный материал, объединенный территорией Сеп, пространствами, мифами, историей. Задача создателей выставки заключалась в том, чтобы взять эти разрозненные материалы и попытаться показать атмосферу.









Фото: YouTube