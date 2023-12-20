Леонид Агутин вернулся к работе после экстренной госпитализации и операции

Певец и композитор Леонид Агутин вновь занялся работой после экстренной госпитализации и операции. Об этом свидетельствует видео, на котором исполнитель с супругой Анжеликой Варум присутствуют на съемках фильма.





Telegram-канал Starhit.ru опубликовал ролик со съемочной площадки. На видео Леонид Агутин и Анжелика Варум общаются на камеру для новогоднего шоу Kion «Я тебя люблю — Je t’aime». Авторы канала отметили, что у певца все хорошо.





Музыканта госпитализировали в начале декабря в Москве. Артиста доставили в больницу с резкой болью в ноге. Агутин перенес операцию по удалению тромба. Сейчас певец вернулся к работе.









Фото: YouTube