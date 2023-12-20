Художники из разных стран создадут муралы в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе

Художники на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе создадут муралы, общая площадь которых составит более 4 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.





Мероприятие пройдет в Сириусе в марте 2024 года. В фестивале уличного искусства «Новые формы» будут участвовать более 25 художников.





«Вместе они создадут порядка 20 муралов на фасадах жилых домов и 19 росписей на опорах мостов и стенах вдоль дорог из аэропорта Сочи», — отметили в пресс-службе.





Все художественные произведения будет объединять одна тема — «Когда мы вместе». Создателям предстоит визуализировать культурные традиции и национальную историю своих стран и народов России, говорится в сообщении.





Участниками станут представители РФ, Франции, Аргентины, Испании, Бразилии и других государств. В их числе — аргентинский создатель граффити Мартин Рон и мексиканский художник Фарид Руэда.









Фото: YouTube