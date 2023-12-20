Строительство нового корпуса Третьяковки завершится весной 2024 года

20.12.2023

Строительство нового корпуса Третьяковки завершится весной 2024 года
Строительство нового корпуса Третьяковской галереи закончится весной 2024 года. Об этом журналистам рассказал глава публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян.

Ожидается, что историческое здание и новый корпус будет соединять 57-метровый стеклянный пешеходный переход.

«Мы ускоряемся с Третьяковской галереей и в первом квартале следующего года мы планируем его завершить», — приводит ТАСС слова Оганесяна.

Сейчас работы находятся на финишной стадии, подчеркнул он. Весной планируется документальное завершение, чтобы музей подготовил свои экспозиции и в 2024-м полноценно начал принимать посетителей.

В здании нового корпуса будут находиться выставочные пространства. Также здесь разместят реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры и научный фотоархив.


Фото: YouTube