Строительство нового корпуса Третьяковки завершится весной 2024 года

Строительство нового корпуса Третьяковской галереи закончится весной 2024 года. Об этом журналистам рассказал глава публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян.





Ожидается, что историческое здание и новый корпус будет соединять 57-метровый стеклянный пешеходный переход.





«Мы ускоряемся с Третьяковской галереей и в первом квартале следующего года мы планируем его завершить», — приводит ТАСС слова Оганесяна.





Сейчас работы находятся на финишной стадии, подчеркнул он. Весной планируется документальное завершение, чтобы музей подготовил свои экспозиции и в 2024-м полноценно начал принимать посетителей.





В здании нового корпуса будут находиться выставочные пространства. Также здесь разместят реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры и научный фотоархив.









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