Театр на Таганке продлил прием заявок на поэтический конкурс

20.12.2023
Театр на Таганке продлил прием заявок на объявленный поэтический конкурс. Произведения современных авторов прозвучат на его сцене в день рождения, 23 апреля.
Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова на пресс-конференции рассказала о юбилейном дне.
«Мы решили его отметить нетрадиционно. Дело в том, что у нас идет огромный проект «В поисках жанра» с начала сезона, он состоит из двух частей», — сообщила она.
По словам Апексимовой, первая часть — это вечера, посвященные людям, которые когда-то создали славу театра. Вторая – попытка вернуть на сцену «Таганки» поэзию, но уже молодую.
Прием заявок продлен до 15 января, а 25-го будет объявлен лонг-лист из 60 произведений. Финал состоится в день рождения театра. Актеры труппы прочтут 20–25 произведений поэтов.
Фото: Pixabay.com