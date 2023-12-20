Театр на Таганке продлил прием заявок на поэтический конкурс

Театр на Таганке продлил прием заявок на объявленный поэтический конкурс. Произведения современных авторов прозвучат на его сцене в день рождения, 23 апреля.





Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова на пресс-конференции рассказала о юбилейном дне.





«Мы решили его отметить нетрадиционно. Дело в том, что у нас идет огромный проект «В поисках жанра» с начала сезона, он состоит из двух частей», — сообщила она.





По словам Апексимовой, первая часть — это вечера, посвященные людям, которые когда-то создали славу театра. Вторая – попытка вернуть на сцену «Таганки» поэзию, но уже молодую.





Прием заявок продлен до 15 января, а 25-го будет объявлен лонг-лист из 60 произведений. Финал состоится в день рождения театра. Актеры труппы прочтут 20–25 произведений поэтов.









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