Театр на Таганке продлил прием заявок на поэтический конкурс

20.12.2023

Театр на Таганке продлил прием заявок на поэтический конкурс
Театр на Таганке продлил прием заявок на объявленный поэтический конкурс. Произведения современных авторов прозвучат на его сцене в день рождения, 23 апреля.

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова на пресс-конференции рассказала о юбилейном дне.

«Мы решили его отметить нетрадиционно. Дело в том, что у нас идет огромный проект «В поисках жанра» с начала сезона, он состоит из двух частей», — сообщила она.

По словам Апексимовой, первая часть — это вечера, посвященные людям, которые когда-то создали славу театра. Вторая – попытка вернуть на сцену «Таганки» поэзию, но уже молодую.

Прием заявок продлен до 15 января, а 25-го будет объявлен лонг-лист из 60 произведений. Финал состоится в день рождения театра. Актеры труппы прочтут 20–25 произведений поэтов.


Фото: Pixabay.com