Около 2,5 тыс. экспонатов представят на выставке в Историческом музее

Выставка «Клады. Сокрытая история» начнет работать в Государственном историческом музее 27 декабря. Проект представит около 2,5 тысячи ценных экспонатов.





Директор музея Алексей Левыкин отметил, что эта идея всегда витала в воздухе, поскольку понятия «клад» и «история» в какой-то степени неразрывны.





«Очень многие люди, которые не занимаются историей профессионально, всегда обращаются в прошлое, в том числе и встречаются с понятием «клада», группы предметов, ценных, как правило», — добавил он.





По словам директора музея, на выставке будет представлено около 2,5 тысячи экспонатов. Одну треть составляют уникальные памятники, которые учреждению предоставили коллеги. Выставка будет открыта с 27 декабря до 29 июля.









Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва