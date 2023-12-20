В декабре театры Петербурга откроют марафон премьер к 225-летию Пушкина

Петербургские театры в декабре начнут марафон драматических, музыкальных и кукольных премьер к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Событие будут отмечать в 2024 году.





Директор Театра марионеток имени Евгения Деммени Наталия Лунева на пресс-конференции рассказала о премьере, которая откроет марафон.





«Наш театр 105 лет назад начинал свою жизнь спектаклем «Сказка о царе Салтане», и мы решили вернуться к этому названию, пригласив на постановку драматического режиссера Леонида Алимова», — сказала она.





Премьера откроет целую череду событий пушкинской программы театра, добавила Лунева. Спектакль покажут 22 декабря.





Старейший кукольный театр Санкт-Петербурга готовит выставку кукол из своих пушкинских постановок разных десятилетий. Другой проект представит дуэльные пистолеты первой половины ХlХ века.





В ТЮЗе имени Брянцева пройдет конкурс пьес среди молодых драматургов на пушкинскую тему. «Санкт-Петербургъ» опера вслед за премьерой «Моцарта и Сальери» обратится к сказке «Золотой петушок».









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