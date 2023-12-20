Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол» вернется после трехлетнего перерыва

Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол» состоится в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского. Мероприятие пройдет с 18 по 21 июля.





Гендиректор цирка на Вернадского, народный артист РФ Эдгар Запашный анонсировал возвращение всемирного фестиваля после трехлетней паузы на пресс-конференции ТАСС «Итоги цирковой отрасли 2023: достижения и перспективы».





«Благодаря департаменту культуры города Москвы мы возобновляем наш цирковой фестиваль», — сказал он.





По словам Запашного, уже есть согласие на участие артистов Росгосцирка. В фестивале смогут принять участие 15-20 стран.





Последний раз «Идол» проходил в Москве в 2019 году. Тогда в фестивале участвовали артисты из 13 стран. За исполнение самого зрелищного и безупречно исполненного номера вручается главный приз – «Золотой идол», который присваивают судьи.









Фото: YouTube