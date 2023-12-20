В Твери появился макет галеры из путешествия императрицы Екатерины II по Волге

Бронзовый макет галеры из путешествия императрицы Екатерины II по Волге в середине XVIII века устанавливают в городском саду Твери. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.





На знаменитом судне императрица Екатерина Великая в 1767 году отправилась вниз по Волге из Твери. Так началось ее большое путешествие.





«Корабль получил название в честь нашего города – «Тверь»», — уточнили в пресс-службе правительства.





Центр развития экономики поделился деталями происхождения макета. Бронзовую галеру отлили в Смоленске. Автором макета является заслуженный художник России, скульптор Валерий Гращенков.

Также в Торопце планируют установить бронзовый макет средневекового кремля. Официальное открытие будет приурочено к 950-летию с первого упоминания Торопца, которое отметят в 2024 году.









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