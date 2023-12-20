Платье принцессы Дианы продано за рекордную сумму в Голливуде

20.12.2023
В США за рекордную сумму на аукционе продано платье принцессы Дианы.
Платье, которое принцесса Диана надевала в 1985 году, продано за 1 148 080 долларов.
Торги провел аукцион Жюльена в Беверли-Хиллз.
Эффектное бархатное вечернее платье с широкими плечами и с вышивкой в виде звезд, типичное для 1980-х, во много раз превысило предпродажную стоимость.
Начальная стоимость лота составила 100 тысяч долларов. Дизайнер платья — Жак Азагури. Предмет гардероба члена королевской семьи включает также двухъярусную юбку из органзы, перевязанную бантом.
Платье стало самым дорогим, которое когда-либо носила принцесса Диана. Ранее рекорд поставило платье кутюрье Виктора Эдельштейна, проданное за 604 800 долларов.
Фото: Pixabay.com