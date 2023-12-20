Фильм-призер фестиваля «Зимний» «Панические атаки» выйдет в прокат 25 января

20.12.2023

Фильм-призер фестиваля «Зимний» «Панические атаки» выйдет в прокат 25 января
Стала известна дата выхода в прокат фильма-победителя фестиваля авторского кино «Зимний» «Панические атаки».

Драма Ивана И. Твердовского получила приз за лучшую мужскую роль и главный приз смотра.

Картина выйдет на российских экранах 25 января. Дистрибьютором выступает компания Reflexion Films.

Центральный герой картины — девушка, страдающая от панических атак и нервных проявлений. Находясь в другой стране, девушка совершает преступление, найти причины которого оказывается непросто.

Главные роли в фильме сыграли Елена Тронина, Сергей Двойников, Дарья Савельева, Светлана Камынина и другие. Продюсером выступила Катерина Михайлова.


Фото: кадр из фильма «Панические атаки»