Фильм-призер фестиваля «Зимний» «Панические атаки» выйдет в прокат 25 января

20.12.2023
Стала известна дата выхода в прокат фильма-победителя фестиваля авторского кино «Зимний» «Панические атаки».
Драма Ивана И. Твердовского получила приз за лучшую мужскую роль и главный приз смотра.
Картина выйдет на российских экранах 25 января. Дистрибьютором выступает компания Reflexion Films.
Центральный герой картины — девушка, страдающая от панических атак и нервных проявлений. Находясь в другой стране, девушка совершает преступление, найти причины которого оказывается непросто.
Главные роли в фильме сыграли Елена Тронина, Сергей Двойников, Дарья Савельева, Светлана Камынина и другие. Продюсером выступила Катерина Михайлова.
Фото: кадр из фильма «Панические атаки»