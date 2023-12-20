Второй сезон сериала «Нежность» выйдет на «Иви» 1 января

20.12.2023
Стала известна дата выхода второго сезона сериала «Нежность».
Новые серии проекта от режиссера Владимира Щеголькова появятся на платформе «Иви» 1 января. Все эпизоды проекта выйдут в один день.
Во втором сезоне события происходят вокруг героя Евгения Цыганова, а действие будет развиваться параллельно с сюжетом первого сезона.
Сериал «Нежность» вышел в 2020 году. Главные роли в проекте сыграли Виктория Исакова, Константин Хабенский, Евгений Цыганов, Ингеборга Дапкунайте, Варвара Мороз, Юлия Пересильд, Равшана Куркова, Анна Михалкова, Михаил Лабковский, Стефани Елизавета Бурмакова.
Режиссером и автором сценария первого сезона выступила Анна Меликян.
Фото: кадр из сериала "Нежность"