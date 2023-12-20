Сообщается, что в список артистов, чьи песни не будут звучать в эфире, вошли Алишер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом), Борис Гребенщиков (признан в России иностранным агентом), Земфира (признана в России иностранным агентом), Макс Барских и группа «Би-2».Сообщается, что в 2024 году из плейлистов радиостанций уберут песни всех иностранных агентов, а также ряда артистов, уехавших из России или высказывавшихся против специальной военной операции на Украине.Отмечается, что первое время в эфирах будут звучать «проверенные артисты», после чего будут добавлены песни молодых исполнителей.