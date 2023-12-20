Телеканал «Точка ТВ» оштрафовали за клип Баскова с пропагандой ЛГБТ

В ролике, главную роль в котором сыграл Вячеслав Манучаров, по мнению суда, выявлены «признаки роман...
Среди фильмов лидирующие позиции у «Вызова» и семейной комедии «Чебурашка».
Третий сезон фэнтези-комедии с Павлом Прилучным, Ириной Розановой, Федором Добронравовым и Равшаной ...
Проект реализован с использованием гранта Российского фонда культуры.
Всего в уходящем году Роскино провело почти 70 мероприятий в России и за рубежом.
В ролике, главную роль в котором сыграл Вячеслав Манучаров, по мнению суда, выявлены «признаки роман...
Среди фильмов лидирующие позиции у «Вызова» и семейной комедии «Чебурашка».
Третий сезон фэнтези-комедии с Павлом Прилучным, Ириной Розановой, Федором Добронравовым и Равшаной ...
Проект реализован с использованием гранта Российского фонда культуры.
Всего в уходящем году Роскино провело почти 70 мероприятий в России и за рубежом.
В день премьеры будет доступно сразу 3 серии.
Роттердамский кинофестиваль пройдет с 25 января по 4 февраля 2024 года.
По оценке составителей рейтинга, лучшим в этом жанре стал фильм «Скинамаринк».
В дипведомстве отметили, что в США сложно найти человека, который хотя бы раз в жизни не побывал на ...
В 2024 году диппредставительство планирует провести большое количество культурных мероприятий.
Премьера прошла в день 90-летия со дня рождения народной артистки СССР.
Местом проведения выставок станет одна из ячеек конструктивистского Дома Наркомфина.
Обвинения поступили от испанской журналистки по имени Рут Баса.
Мероприятие прошло в Концертном зале им. Чайковского.
Проект приурочен к 165-летию со дня рождения композитора.
В список вошли проекты, удостоенные почетных премий и доминировавшие в списках лучших проектов уходя...
Монумент был распилен на несколько частей, а скульптурные фигуры удалены с постамента.
В помещениях разместят мастерские реставрации мебели, масляной и темперной живописи, деревянной поли...
Такое предложение выдвинула председатель Законодательного собрания Владимирской области Ольга Хохлов...
В Коломне 22 декабря откроется выставка «Россия в шелках».
20.12.2023