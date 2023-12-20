Телеканал «Точка ТВ» оштрафовали за клип Баскова с пропагандой ЛГБТ

20.12.2023

Телеканал «Точка ТВ» оштрафовали за клип Баскова с пропагандой ЛГБТ
Телеканал «Точка ТВ» оштрафован за показ клипа Николая Баскова на песню «Странник».

В видео нашли пропаганду ЛГБТ, передает Telegram-канал «Неопра».

Отмечается, что в ролике, главную роль в котором сыграл Вячеслав Манучаров, по мнению суда, выявлены «признаки романтического межличностного отношения» между двумя мужчинами, а также «чувственное взаимодействие двух девушек в сексуальном контексте».

Сообщается, что клип на песню «Странник» вышел в 2012 году. За 11 лет ролик на YouTube посмотрели 2 миллиона пользователей.


Фото: Pixabay.com