В Воронеже прошла премьера молодежной сказки «Куда пропал прекрасный принц»

20.12.2023
В Воронеже прошла премьера молодежной сказки драматурга Марии Огневой.
Премьера спектакля «Куда пропал прекрасный принц» прошла в Никитинском театре, передает пресс-служба театра. Проект реализован с использованием гранта Российского фонда культуры.
Сообщается, что создатели спектакля переосмыслили любимые детские сказки и создали собственную.
«Кажется во время выпуска сошлись все звезды. Захватывающая история, режиссёрские решения, сценография, визуальные образы и главное —замечательная работа актёров. Все эти составляющие способствовали появлению в Воронеже отличного спектакля для подростков на сцене Никитинского театра», — приводят в театре слова продюсеров спектакля Алексея Бошенкова и Евгения Худякова.
Создатели отмечают, что декорации, созданные художником Евгенией Платоновой, погружают зрителя в сказочную атмосферу.
Жанр постановки определен как молодежная сказка. Спектакль рассчитан на детей от 10 до 16 лет, будет интересен и взрослому зрителю.
Показы спектакля пройдут с 23 декабря 2023 по 21 января 2024 года.
Фото: Pixabay.com