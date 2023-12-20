В Воронеже прошла премьера молодежной сказки «Куда пропал прекрасный принц»

В Воронеже прошла премьера молодежной сказки драматурга Марии Огневой.



Премьера спектакля «Куда пропал прекрасный принц» прошла в Никитинском театре, передает пресс-служба театра. Проект реализован с использованием гранта Российского фонда культуры.



Сообщается, что создатели спектакля переосмыслили любимые детские сказки и создали собственную.



«Кажется во время выпуска сошлись все звезды. Захватывающая история, режиссёрские решения, сценография, визуальные образы и главное —замечательная работа актёров. Все эти составляющие способствовали появлению в Воронеже отличного спектакля для подростков на сцене Никитинского театра», — приводят в театре слова продюсеров спектакля Алексея Бошенкова и Евгения Худякова.



Создатели отмечают, что декорации, созданные художником Евгенией Платоновой, погружают зрителя в сказочную атмосферу.



Жанр постановки определен как молодежная сказка. Спектакль рассчитан на детей от 10 до 16 лет, будет интересен и взрослому зрителю.



Показы спектакля пройдут с 23 декабря 2023 по 21 января 2024 года.









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