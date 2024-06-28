В 2023 году в Краснодарском крае кинокомпаниям компенсировали более 45 млн рублей

Кинокомиссия Краснодарского края подвела итоги 2023 года.



Анализ показал, что в регионе десяти кинокомпаниям было компенсировано более 45 млн рублей, сообщает Ассоциация продюсеров кино и телевидения.



Отмечается, что процентная ставка по рибейтам в 2023 году увеличилась с 20 до 30%, а максимальный размер выплаты составил от 8 до 12 млн рублей.



Проект «Кино России» реализуется Ассоциацией продюсеров кино и телевидения, Агентством стратегических инициатив при поддержке Министерства культуры России. За время реализации проекта в регионе поддержку получили 38 проектов на сумму более 102 млн рублей.



В число картин, съемки которых проходили в Краснодарском крае, вошли «Чебурашка», «Семейный бюджет», «Море. Солнце. Склифосовский», «Отпуск» и другие фильмы.









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