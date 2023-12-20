Роскино реализовало в 2023 году рекордное количество проектов

Компания Роскино подвела итоги уходящего года. В 2023 году Роскино, которая готовится отметить 100-летний юбилей, не только продолжила существующие проекты по продвижению российского кино на международных рынках, но и реализовала новые инициативы, сообщили в пресс-службе компании.



Всего в уходящем году Роскино провело почти 70 мероприятий в России и за рубежом, в числе которых участие России в пяти профессиональных международных кинорынках Азии и Ближнего Востока.



«В общей сложности на рынках представители российских компаний провели почти 1250 встреч с международными покупателями контента», — рассказали в компании.



По итогам кинорынков были заключены сделки по анимации, фильмам в разных жанрах.



«Растет интерес и к совместному кинопроизводству с российскими кинематографистами, в том числе, и в сфере анимации. Российская анимация вызывает интерес также и с точки зрения приобретения лицензий на выпуск продукции, посвященной российским анимационным брендам», — говорится в сообщении Роскино.



В 2024 году планируется участие России в крупнейшем азиатском международном кино- и телевизионном рынке FILMART в Гонконге.



В 2023 году в 20 странах прошли кинопоказы под брендом Russian Film Festival, общая аудитория которых составила более 2,2 миллионов зрителей.



В рамках проекта Filming Locations in Russia состоялось 9 кинолокационных туров для иностранных кинопродюсеров. Их участниками стали более 60 представителей киноиндустрии разных стран.



Другими проектами компании стали «Дни зарубежного кино», образовательная программа ROSKINO Academy.













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