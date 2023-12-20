Два российских фильма включены в программу Роттердамского кинофестиваля

Сообщается, что в секции полнометражных дебютов Bright Future состоится показ драмы «Пепел и доломит» Томы Селивановой. Центральный персонаж картины — режиссер Дина, которая едет в экспедицию по России с немецким музыкантом Йоханом. Между героями возникает симпатия, однако в путешествии у героев слишком разные цели.Второй российский фильм — «Магия и пропаганда» Лилии Филиной — будет показан в программе короткого и среднего метра.Роттердамский кинофестиваль пройдет с 25 января по 4 февраля 2024 года.