Два российских фильма включены в программу Роттердамского кинофестиваля

20.12.2023

Два российских фильма включены в программу Роттердамского кинофестиваля
В программу 53-го Международного кинофестиваля в Роттердаме вошли два российских фильма, передает «Бюллетень кинопрокатчика».

Сообщается, что в секции полнометражных дебютов Bright Future состоится показ драмы «Пепел и доломит» Томы Селивановой. Центральный персонаж картины — режиссер Дина, которая едет в экспедицию по России с немецким музыкантом Йоханом. Между героями возникает симпатия, однако в путешествии у героев слишком разные цели.

Второй российский фильм — «Магия и пропаганда» Лилии Филиной — будет показан в программе короткого и среднего метра.

Роттердамский кинофестиваль пройдет с 25 января по 4 февраля 2024 года.


Фото: Pixabay.com