Названы лучшие фильмы ужасов уходящего года

Издание Variety составило список лучших фильмов ужасов уходящего года.



По оценке составителей, лучшим в этом жанре стал фильм «Скинамаринк». Фильм, стоимость которого обошлась в 15 тысяч долларов, снял Кайл Эдвард Болл. Это дебютная картина режиссера.



В список также вошла картина братьев Дэнни и Майкла Филиппу «Поговори со мной». Лента рассказывает о том, как на молодежной вечеринке устраивают трюк с вызовом людей с того света.



Издание также внесло в список фильмы «Пила 10», «М3GAN», «Больной», «Гнев Бекки», «Рождение/возрождение», «Стук в каюту», «Остров иллюзий», «Почернение», «Крик VI», «Бруклин 45» и другие картины.



Ранее журнал Rolling Stone составил топ-10 лучших сериалов уходящего года.









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