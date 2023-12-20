Названы лучшие фильмы ужасов уходящего года

20.12.2023
Издание Variety составило список лучших фильмов ужасов уходящего года.
По оценке составителей, лучшим в этом жанре стал фильм «Скинамаринк». Фильм, стоимость которого обошлась в 15 тысяч долларов, снял Кайл Эдвард Болл. Это дебютная картина режиссера.
В список также вошла картина братьев Дэнни и Майкла Филиппу «Поговори со мной». Лента рассказывает о том, как на молодежной вечеринке устраивают трюк с вызовом людей с того света.
Издание также внесло в список фильмы «Пила 10», «М3GAN», «Больной», «Гнев Бекки», «Рождение/возрождение», «Стук в каюту», «Остров иллюзий», «Почернение», «Крик VI», «Бруклин 45» и другие картины.
Ранее журнал Rolling Stone составил топ-10 лучших сериалов уходящего года.
Фото: Pixabay.com