Музыку Чайковского исполнили на концерте в посольстве РФ в Вашингтоне

20.12.2023
В Вашингтоне во вторник прошел новогодний концерт российского пианиста и композитора Сергея Косенко.
Выступление прошло в посольстве России в Вашингтоне. Музыкант исполнил произведения Чайковского, передает
ТАСС.
Приветствуя гостей, посол Анатолий Антонов отметил, что в 2024 году диппредставительство планирует провести большое количество культурных мероприятий.
«Следующий год будет очень интересным. Будет много мероприятий, поскольку мы будем председательствовать в БРИКС и Содружестве Независимых Государств. Могу вам пообещать, что мы организуем очень интересные мероприятия, в том числе музыкальные выступления», — приводит агентство слова дипломата.
В программе концерта «Чайковский сквозь машину времени» были исполнены «Сентябрь. Охота», «Декабрь. Святки» из цикла «Времена года», вторая часть Симфонии № 5, «Танец Феи Драже», «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик», а также Баллада № 1 Фредерика Шопена, музыкой которого вдохновлялся Чайковский.
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