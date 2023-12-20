В «Современнике» прошел спектакль в память о Галине Волчек «Галя. Волшебная история»

20.12.2023
В московском театре «Современник» прошел спектакль «Галя. Волшебная история» в память о бывшем художественном руководителе учреждения Галине Волчек.
Премьера прошла 19 декабря, в день 90-летия со дня рождения народной артистки СССР, сообщает
ТАСС.
«Она была такой увлеченной, напитывала жизнью и наш театр. У нас были большие задумки. <...> Несмотря на недуги, болезни, она была наполнена творчеством и желанием продолжать эту деятельность», — приводит агентство слова худрука Театра Олега Табакова, председателя Союза театральных деятелей РФ Владимира Машкова.
Сообщается, что на показ пришли артисты Марина Неёлова, Леонид Ярмольник, Алена Бабенко, Людмила Максакова, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, худрук Театра сатиры Сергей Газаров, директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.
Постановку «Галя. Волшебная история» в театре назвали переосмыслением творческого и личного опыта Волчек, становления «Современника». В основу спектакля легла биография Галины Волчек и воспоминания ее коллег. Режиссером постановки выступил Иван Комаров, роли исполнили Анастасия Мишина, Иван Стебунов, Анатолий Кормановский, Максим Теняков.
Фото: Pixabay.com