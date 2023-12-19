В Доме Наркомфина в Москве появится новое выставочное пространство

19.12.2023
В Доме Наркомфина в Москве появится выставочное пространство, передает The Art Newspaper Russia.
По словам директора музея современного искусства «Гараж» Антона Белова, местом проведения выставок станет одна из ячеек конструктивистского Дома Наркомфина, который после реставрации возродился в качестве премиального жилого комплекса клубного типа.
Дом был построен в 1928–1930 годах по проекту архитектора Моисея Гинсбурга. Команда музея «Гараж» с 2021 года занимается изучением дома и развитием его общественных пространств.
«Выставки в ячейке типа П (ячейка привратника) будут посвящены разным аспектам, связанным с домом. Мы прорабатываем проекты как исследовательские, и потом они превратятся в выставочные. Это будут истории не просто про архитектуру авангарда, а про жизнь социума», — приводит издание слова Белова.
Кроме того, в планах музея — восстановление в рамках проекта «Наркомфин как опыт утопии» в соответствии с первоначальными планами двух ячеек типа F, преобразование общественного пространства коммунального блока.