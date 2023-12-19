В Доме Наркомфина в Москве появится новое выставочное пространство

По словам директора музея современного искусства «Гараж» Антона Белова, местом проведения выставок станет одна из ячеек конструктивистского Дома Наркомфина, который после реставрации возродился в качестве премиального жилого комплекса клубного типа.Дом был построен в 1928–1930 годах по проекту архитектора Моисея Гинсбурга. Команда музея «Гараж» с 2021 года занимается изучением дома и развитием его общественных пространств.«Выставки в ячейке типа П (ячейка привратника) будут посвящены разным аспектам, связанным с домом. Мы прорабатываем проекты как исследовательские, и потом они превратятся в выставочные. Это будут истории не просто про архитектуру авангарда, а про жизнь социума», — приводит издание слова Белова.Кроме того, в планах музея — восстановление в рамках проекта «Наркомфин как опыт утопии» в соответствии с первоначальными планами двух ячеек типа F, преобразование общественного пространства коммунального блока.