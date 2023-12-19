В Москве прошел заключительный концерт марафона «Мой Рахманинов»

Местом проведения выставок станет одна из ячеек конструктивистского Дома Наркомфина.
Обвинения поступили от испанской журналистки по имени Рут Баса.
Мероприятие прошло в Концертном зале им. Чайковского.
Проект приурочен к 165-летию со дня рождения композитора.
В список вошли проекты, удостоенные почетных премий и доминировавшие в списках лучших проектов уходя...
Местом проведения выставок станет одна из ячеек конструктивистского Дома Наркомфина.
Обвинения поступили от испанской журналистки по имени Рут Баса.
Мероприятие прошло в Концертном зале им. Чайковского.
Проект приурочен к 165-летию со дня рождения композитора.
В список вошли проекты, удостоенные почетных премий и доминировавшие в списках лучших проектов уходя...
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19.12.2023