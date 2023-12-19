В Москве прошел заключительный концерт марафона «Мой Рахманинов»

19.12.2023

В Москве прошел заключительный концерт марафона «Мой Рахманинов»
В Москве завершился заключительный концерт Всероссийского культурного марафона «Мой Рахманинов».

Мероприятие прошло в Концертном зале им. Чайковского, передает ТАСС.

В программу концерта вошли выступления российских и зарубежных музыкантов, лауреатов Международного конкурса пианистов, дирижеров и композиторов им. С.В. Рахманинова, Международного конкурса им. П.И. Чайковского.

В концерте принял участие Российский национальный оркестр под управлением художественного руководителя и дирижера, народного артиста России Александра Рудина.

В программу вошли произведения русской академической музыки XIX–XX веков.


Фото: Pixabay.com