Мариинский театр представит «Месяц Джакомо Пуччини» в наступающем году

Мариинский театр анонсировал в наступающем году новый музыкальный проект — «Месяц Джакомо Пуччини».



Проект приурочен к 165-летию со дня рождения композитора, передает пресс-служба учреждения. Марафон концертов пройдет на трех сценах театра с 8 января по 1 февраля.



«В репертуар Мариинского театра входит девять полномасштабных и одноактных опер великого итальянца. Все они прозвучат в рамках тематического "Месяца Джакомо Пуччини в Мариинском". Подарками публике станут также концертное исполнение 23 января редкой оперы "Ласточка" и струнный квартет "Хризантемы" (21 января) на концерте Страдивари-ансамбля Мариинского театра», — рассказали в театре.



Откроет тематический абонемент полусценическое исполнение оперы «Манон Леско» 8 января. Затем пройдут показы спектаклей «Мадам Баттерфляй», «Турандот», «Богема», «Тоска», «Девушка с Запада». Завершится марафон 1 февраля на Исторической сцене театра показом опер «Плащ», «Сестра Анжелика», «Джанни Скикки».









Фото: скриншот видео YouTube