Журнал Rolling Stone назвал топ-10 сериалов уходящего года

19.12.2023

Журнал Rolling Stone назвал топ-10 сериалов уходящего года
Американский журнал Rolling Stone составил список десяти лучших сериалов 2023 года.

Составителем традиционно является телекритик Алан Сепинволл. В топ вошли сериалы, удостоенные почетных премий и доминировавшие в списках лучших проектов уходящего года. Критик отметил, что большинство проектов в его списке еще не завершены, их ждут продолжения.

В топ-10 вошли проекты «Псы резервации», «Медведь», «Наследники», «Покерфейс», «Одни из нас», «Грызня», «Голубоглазый самурай», «Канк на Земле», «Кто-то где-то», «Мастера вечеринок».

Фото: кадр из фильма "Одни из нас"