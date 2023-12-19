Суд в Болгарии признал незаконным демонтаж памятника Советской армии

Суд в Болгарии запретил демонтаж памятника Советской армии в Софии.



Работы по демонтажу признаны незаконными, сообщили во вторник в эфире Болгарского национального телевидения (БНТ).



Сообщается, что административный суд Софии признал, что демонтаж памятника является незаконным, так как суду не был представлен соответствующий административный акт.



В суде распорядились о прекращении действий должностных лиц областной администрации по демонтажу монумента. Решение суда может быть обжаловано в течение трех дней.



О демонтаже памятника Советской армии в Софии стало известно 12 декабря. Монумент был распилен на несколько частей, скульптурные фигуры удалены с постамента.



Бронзовые фигуры были установлены в центре Софии в 1954 году в знак признательности к Советской армии-освободительнице.









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