Суд в Болгарии признал незаконным демонтаж памятника Советской армии

19.12.2023
Суд в Болгарии запретил демонтаж памятника Советской армии в Софии.
Работы по демонтажу признаны незаконными, сообщили во вторник в эфире Болгарского национального телевидения (БНТ).
Сообщается, что административный суд Софии признал, что демонтаж памятника является незаконным, так как суду не был представлен соответствующий административный акт.
В суде распорядились о прекращении действий должностных лиц областной администрации по демонтажу монумента. Решение суда может быть обжаловано в течение трех дней.
О демонтаже памятника Советской армии в Софии стало известно 12 декабря. Монумент был распилен на несколько частей, скульптурные фигуры удалены с постамента.
Бронзовые фигуры были установлены в центре Софии в 1954 году в знак признательности к Советской армии-освободительнице.
Фото: Pixabay.com