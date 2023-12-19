В Костроме завершена реставрация одного из корпусов Молочных торговых рядов

19.12.2023
В Костроме завершили реставрацию одного из корпусов Молочных торговых рядов.
В помещениях разместят мастерские реставрации мебели, масляной и темперной живописи, деревянной полихромной скульптуры Костромского филиала Центра Грабаря, выставочный зал.
«Этот предмет — памятник истории и культуры. Он должен соответствовать тому, что у нас было изначально. Мы должны были точно соблюдать все технологии, все процессы, которые были применены на всех остальных зданиях», — приводит
Smotrim.ru слова главного инженера Научно-реставрационного центра им. Грабаря Павла Мачулиса.
По словам заведующей Костромским филиалом Научно-реставрационного центра им. Грабаря Катерины Орловой, в планах у филиала открытие реставрационных мастерских графики и книги.
В выставочном зале планируется проводить выставки о профессии реставраторов.