В Костроме завершена реставрация одного из корпусов Молочных торговых рядов

19.12.2023

В Костроме завершена реставрация одного из корпусов Молочных торговых рядов
В Костроме завершили реставрацию одного из корпусов Молочных торговых рядов.

В помещениях разместят мастерские реставрации мебели, масляной и темперной живописи, деревянной полихромной скульптуры Костромского филиала Центра Грабаря, выставочный зал.

«Этот предмет — памятник истории и культуры. Он должен соответствовать тому, что у нас было изначально. Мы должны были точно соблюдать все технологии, все процессы, которые были применены на всех остальных зданиях», — приводит Smotrim.ru слова главного инженера Научно-реставрационного центра им. Грабаря Павла Мачулиса.

По словам заведующей Костромским филиалом Научно-реставрационного центра им. Грабаря Катерины Орловой, в планах у филиала открытие реставрационных мастерских графики и книги.

В выставочном зале планируется проводить выставки о профессии реставраторов.