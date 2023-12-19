Предприятия народных промыслов предложили обеспечить госзаказами

19.12.2023
Предприятия народных художественных промыслов предложили включить в список организаций, претендующих на господдержку, и обеспечить их госзаказами.
Такое предложение выдвинула председатель Законодательного собрания Владимирской области Ольга Хохлова на пленарном заседании «Художественные промыслы как ресурс развития российской идентичности» на Форуме креативных территорий в Нижнем Новгороде, передает
ТАСС. Такие меры, считает Хохлова, помогут пополнить фонды российских музеев и галерей.
«Существенной поддержкой наших народных промыслов станет возможность обеспечения предприятий НХП государственным заказом для того, чтобы пополнить фонды музеев, галерей, выставочных залов. Это очень важно. И тогда не нужно будет выделять на покупку всего этого, а государственный заказ поможет это сделать», — приводит агентство слова председателя Заксобрания региона.
Форум креативных территорий в Нижнем Новгороде проходит в третий раз. На площадке форума обсуждается потенциал развития креативных территорий в регионах России.