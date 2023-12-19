На выставке в Коломне представят раритеты коллекции «Шелковой фабрики»

19.12.2023
В Коломне 22 декабря откроется выставка «Россия в шелках».
На выставке представят раритеты коллекции музея-лаборатории «Шелковая фабрика» — златотканые и канаватные платы, изготовленные в Коломне на рубеже XVIII-XIX веков, передает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Основу экспозиции составит собрание народного костюма Любови Алиповой.
«В лофтовом пространстве бывшей шелковой фабрики коломенских купцов Левиных и Бабаевых будут представлены полные костюмные комплексы девичьей и женской одежды для особых случаев из Архангельской, Вологодской, Курской, Рязанской, Нижегородской губерний», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что экспозиция будет сопровождаться специальной программой образовательных событий и кураторских экскурсий.
Выставка «Россия в шелках» исследует роль шелковых тканей в русском крестьянском костюме и их символическое место в самобытной народной эстетике.
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области