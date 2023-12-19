На выставке в Коломне представят раритеты коллекции «Шелковой фабрики»

В Коломне 22 декабря откроется выставка «Россия в шелках».



На выставке представят раритеты коллекции музея-лаборатории «Шелковая фабрика» — златотканые и канаватные платы, изготовленные в Коломне на рубеже XVIII-XIX веков, передает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Основу экспозиции составит собрание народного костюма Любови Алиповой.



«В лофтовом пространстве бывшей шелковой фабрики коломенских купцов Левиных и Бабаевых будут представлены полные костюмные комплексы девичьей и женской одежды для особых случаев из Архангельской, Вологодской, Курской, Рязанской, Нижегородской губерний», — рассказали в ведомстве.



Отмечается, что экспозиция будет сопровождаться специальной программой образовательных событий и кураторских экскурсий.



Выставка «Россия в шелках» исследует роль шелковых тканей в русском крестьянском костюме и их символическое место в самобытной народной эстетике.









Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области