Электромобиль семьи Ленина признали памятником науки и техники России

Экспонат музея-заповедника «Горки Ленинские», электромобиль, купленный в Англии в 1923 году и использовавшийся в семье Ленина, получил статус «Памятник науки и техники России», передает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.



Сообщается, что электромобиль на аккумуляторах прошел процедуру оценки экспертного совета Политехнического музея.



«Это признание не только нашего экспоната, но и многолетней профессиональной работы сотрудников музея-заповедника по сохранению предмета. По признанию экспертов, наш электромобиль находится в отличном техническом состоянии, значительно лучшем, чем аналогичный в Лондоне, где такая техника производилась сто лет назад», — рассказал заместитель директора музея-заповедника «Горки Ленинские» по общим вопросам Михаил Колков.



Электромобиль в настоящее время находится в большом доме усадьбы «Горки Ленинские». Эксперты признали отличное техническое состояние электромобиля.



Научный проект «Памятники науки и техники в музеях России» реализуется Политехническим музеем с 1992 года. Проект ставит целью развитие и координацию музейной работы по выявлению и сохранению культурного наследия в области науки и техники.





Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области