В Пушкинском музее представят результаты исследования двух полотен Клода Моне

В Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина представят результаты исследования двух картин Клода Моне из серии «Руанский собор».



«Проект представляет результаты исследования двух картин из серии "Руанский собор" Клода Моне: "Руанский собор в полдень (Портал и башня д’Альбана)" и "Руанский собор вечером". (...) В процессе исследования была получена уникальная информация о творческом методе Моне, материалах, которые художник использовал в своей работе, а также уточнены некоторые важные детали, касающиеся истории создания произведений», — рассказали в музее.



В учреждении рассказали, что в ходе исследования был изучен широкий диапазон технических приемов художника. Выставка пройдет с января по март 2024 года в главном здании музея.



Исследование полотен Моне началось в 2023 году. Отмечалось, что изучение позволит не только лучше понять особенности живописной техники художника, но и «возможно, откроет некоторые подробности его творческого метода, а также детали истории создания картин».



«Руанские соборы» Моне находятся в коллекции Пушкинского музея с 1948 года и с тех пор практически не покидали его стен.









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