Аналитики прогнозируют снижение мировых кассовых сборов кинотеатров в 2024 году

Мировые кассовые сборы кинотеатров в 2024 году уменьшатся на 5%.



Такой прогноз представила компания Gower Street Analytics, передает Deadline.



Согласно предварительному прогнозу, в 2024 году мировые кассовые сборы кинотеатров составят 31,5 млрд долларов, что на 5% меньше, чем прогнозировали аналитики.



Отмечается, что если показатель сохранится, общие сборы в 2024 году окажутся ниже на 20%, чем средние значения 2017-2019 допандемийных годов.





Падение сборов специалисты связывают с прошедшими забастовками Гильдии сценаристов и режиссеров, которые привели к приостановке производства у многих студий.



Вместе с тем гендиректор Gower Street Димитриос Мициникос отметил, что зрительский интерес к кино все еще высок. Исследователи полагают, что 2025 год окажется более успешным для мировой киноиндустрии, так как в этом году ожидается большое число интересных проектов.









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